Der Schauspieler Peter Dinklage (53) wurde als Tyrion Lennister in der gefeierten HBO-Serie "Game of Thrones" weltberühmt. Nun zieht es ihn offenbar von Westeros nach Panem, denn der 53-Jährige wurde für das "Tribute von Panem"-Prequel "Das Lied von Vogel und Schlange" verpflichtet. Das berichtet unter anderem das Branchenportal "Deadline".

"Wir freuen uns sehr, dass wir Peter Dinklage in Panem begrüßen dürfen", wird Nathan Kahane, Präsident von Lionsgates Motion Picture Group, in einem Statement zitiert. Dinklage sei einer der "besten lebenden Schauspieler", heißt es weiter. Er schlüpft in die Rolle von Casca Highbottom, des Dekans der Akademie. "Er wird eine beeindruckende, charismatische Autorität in die wichtige Rolle des Dekans der Akademie einbringen", glaubt Kahane.