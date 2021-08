Roman-Verfilmung

Joe Drake, der Vorsitzende der Lionsgate-Gruppe, hat nun nähere Details über das Film-Projekt bekanntgegeben, wie "Deadline" berichtet. Als Prequel-Vorlage dient der von "Hunger Games"-Autorin Suzanne Collins 2020 veröffentlichte Roman "The Ballad of Songbirds and Snake".

Wir bekommen darin einen 18-jährigen Snow vorgeführt, der zu diesem Zeitpunkt noch einnehmend und charmant ist. Da seine Familie unter den schweren Zeiten leidet, sieht der junge Mann seine große Chance, im Leben voranzukommen, darin, als Mentor für die 10. Hunger Games tätig zu werden. Er soll sich dabei um die Mädchen aus dem verarmten District 12 kümmern.

Laut Drake werden die Dreharbeiten im ersten Halbjahr von 2022 beginnen. Ein Film-Start ist dann entweder Ende 2023 oder Anfang 2024 vorgesehen.

Informationen über DarstellerInnen, die in die nähere Wahl kommen, sind noch nicht vorhanden. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten.