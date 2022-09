Peter Facinelli (48) ist zum vierten Mal Vater geworden. Der "Twilight"-Star und seine Verlobte, Schauspielerin Lily Anne Harrison (33), haben ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßt. Facinelli verkündete die freudige Nachricht mit einem Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram. Darauf ist die kleine Hand des Babys zu sehen, die fest Facinellis Zeigefinger umschließt.

Der Schauspieler verriet auch das genaue Geburtsdatum: Das Baby des Paares erblickte am Montag (5. September) das Licht der Welt. Dazu erlaubte sich Facinelli ein kleines Wortspiel: "Happy Labor Day" schrieb er zu seinem Post. Am Montag wurde in den USA und Kanada der Labor Day als Gedenktag der Arbeiterbewegung gefeiert. Neben "Arbeit" bedeutet das englische Wort "labor" jedoch auch "Wehen". Ein passendes Geburtsdatum also für den Nachwuchs des Schauspielpaares.