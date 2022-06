Tom Hiddleston wird Vater: Verlobte des "Loki"-Stars schwanger

Tom Hiddleston (41) und Zawe Ashton (37) werden Eltern! Die 37-Jährige zeigte ihren Babybauch am Mittwoch bei einer Vorführung des Films "Mr. Malcolm's List" in New York City. Dort erschien sie auf dem roten Teppich in einem mit Perlen verzierten, hellen Tüllkleid von Sabina Bilenko Couture. Zu der bodenlangen, schulterfreien Robe kombinierte sie silber-funkelnde Pumps.

Das Magazin "Vogue" berichtet ebenfalls über die Schwangerschaft der Schauspielerin und zeigt Bilder von Zawe Ashton, auf denen sie sich auf das Event vorbereitet. Tom Hiddleston war bei der Veranstaltung nicht anwesend. Ashton wurde von ihren Co-Stars aus "Mr. Malcolm's List" begleitet: Freida Pinto (37), Sope Dirisu (31) und Theo James (37) sowie die Regisseurin Emma Holly Jones (34) waren unter anderem vor Ort.