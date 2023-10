Die erste Lois Lane im TV hatte nur eine Vorgängerin

In "Adventures of Superman" war die US-amerikanische Schauspielerin, die im texanischen Wichita Falls geboren wurde, Anfang der 1950er Jahre als erste Lois Lane in einem TV-Serienformat zu sehen. Die Reporterin und Liebe von Superman hatte Coates zuvor bereits an der Seite von George Reeves (1914-1959) im Film "Superman and the Mole Men" (1951) gespielt. Nach einer Staffel verließ sie jedoch die Serie, da Coates demnach in einer neuen Produktion mit Jack Carson (1910-1963) und Allen Jenkins (1900-1974) auftreten sollte. Die Serie wurde jedoch nie umgesetzt.

Noel Neill (1920-2016) übernahm bei "Adventures of Superman". Coates' Kollegin war zuvor die erste Schauspielerin überhaupt, die die Daily-Planet-Reporterin verkörpert hatte - im Kino neben Kirk Alyn (1910-1999) als Superman. Sie spielte in "Superman" (1948) und "Atom Man vs. Superman" (1950) mit.