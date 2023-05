Wer beerbt Henry Cavill (40)? "The Hollywood Reporter" wirft die ersten Namen zu "Superman: Legacy" in den Ring. Bei DC soll das Casting für James Gunns (56, "Guardians of the Galaxy") Reboot des Superhelden in die heiße Phase gehen. Schon Anfang Juni sollen die ersten Probeaufnahmen über die Bühne gehen. Es ist der erste Superman-Film im DC Universe ohne Cavill als Clark Kent.