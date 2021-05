"Pose": Deshalb fehlt Ryan Jamaal Swain in der dritten Staffel

In der ersten Folge von "Pose" erscheint Ryan Jamaal Swains Figur Damon Richards-Evangelista noch kurz, in der zweiten Folge wird seine Abwesenheit mit einem Rückfall seiner Alkohol-Abhängigkeit erklärt. Wie Blanca (MJ Rodriguez) in der Serie erzählt, sei Damon nach New York gezogen, um dort bei seinen Verwandten in Charleston zu leben.