Meist sind sie weiblich und aus den USA, die Stargäste, die mit Bauunternehmer Richard "Mörtel" Lugner (91) beim alljährlichen Wiener Opernball in seiner Loge sitzen dürfen. Bei seiner traditionellen Pressekonferenz im kleinen Saal des Kinos in der Lugner-City lüftete er am Mittwoch nach und nach das Geheimnis um seine prominente Begleitung in diesem Jahr.

"Sie ist in New York, in Brooklyn geboren", sagte Lugner. Sie habe ihren ersten Mann, "einen sehr bekannten Sänger", sehr früh kennengelernt und dann geheiratet. Ein ihr gewidmeter Film werde auch in allen Wiener Kinos gespielt: "Priscilla Presley" (78).

Wie "der Standard" weiter meldet, habe die Schauspielerin anschließend auch eine Grußbotschaft an die Anwesenden gerichtet, die auf der Kinoleinwand abgespielt wurde. Sie freue sich sehr über die Einladung und auf den Ball selbst, sagte die frühere Ehefrau von Elvis Presley (1935-1977) darin. Lugners Tochter Jacqueline (geb. 1993), aus seiner vierten Ehe mit Christina "Mausi" Lugner (58), habe die Botschaft organisiert.