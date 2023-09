Langbein sagte, er bedauere das Fernbleiben und die Interview-Absage von Kurz, denn er hätte ihn gerne gefragt, "was die Hintergründe für seine Ambitionen sind, die Macht zu ergreifen und an der Macht zu bleiben." Auch hätte er gerne gewusst, "warum er so denkwürdig problematisch mit Fakten und der Wahrheit umgeht und warum Demagogie das adäquateste Mittel ist", Politik zu betreiben. "Und ob er wirklich vorhat, wieder in die Politik zu gehen, weil er verhält sich so, als hätte er es vor."

Den Konkurrenz-Film hält Langbein durchaus für eine Vorbereitungsmaßnahmen zum Comeback. "Ein Manager, der internationale Geschäfte betreibt, der verhält sich so nicht." Kurz hingegen suche die Öffentlichkeit, geriere sich als "eine Art Staatsmann", lasse "in Windeseile einen Film produzieren", um vor "Projekt Ballhausplatz" auf die Leinwand zu kommen. Er sei zuerst ein wenig "erschrocken" gewesen, "weil die Intention war ja, das Wasser abzugraben". "Jetzt sehe ich, dass die Aufmerksamkeit gestiegen ist, ich bedanke mich bei allen Beteiligten."