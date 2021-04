Sat.1 löscht "Promis unter Palmen"-Folge mit Prinz Marcus

"Du bist doch 'ne Schwuchtel. Es ist eklig, wenn zwei Männer sich küssen", so Prinz Marcus in der Sendung unter anderem. Nicht nur auf Social Media, auch bei den restlichen TeilnehmerInnen der Show stießen die Äußerungen auf Entrüstung. Am Ende der Folge wurde Prinz Marcus von seinen MitstreiterInnen rausgewählt und musste die Show verlassen.

Sat.1 räumt Fehler ein

Sat.1 veröffentlichte nach der Ausstrahlung ein Statement, in dem es hieß, man teile die homophoben Ansichten von Prinz Marcus nicht. Für den Sender seien alle Menschen gleich. KritikerInnen war das jedoch zu wenig – schnell kam die Frage auf, wieso derartige Äußerungen überhaupt erst erst gezeigt wurden. Prinz Marcus hätte noch vor der Ausstrahlung aus der Sendung gestrichen werden sollen, so der ungefähre Tenor.