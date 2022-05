Quentin Tarantino: Mit Durchhaltevermögen zum Welterfolg

Der US-Regisseur und Drehbuchautor Quentin Tarantino (59) hat es nur wegen seines Durchhaltevermögens geschafft, ein großer Regisseur zu werden. Er habe als junger Mann versucht, einen Kinofilm zu drehen und sei daran gescheitert, sagte er am Mittwoch auf dem Digital-Festival OMR in Hamburg. "Der Fakt, dass ich danach nicht aufgehört habe, ist vielleicht der Fakt, der mich am stolzesten in meiner Karriere macht."