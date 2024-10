Der Autor und Filmemacher lobte den Film seines Kollegen Todd Phillips (53) bei einem Auftritt im Podcast von Bret Easton Ellis. "Ich mochte ihn wirklich", sagte Tarantino laut "Variety" darin über den Streifen. "Sehr sogar." Er sei mit der Erwartung ins Kino gegangen, beeindruckt zu sein, dachte aber, es würde eher eine intellektuelle Übung als ein klassischer Film sein. Das habe sich allerdings als falsche Einschätzung herausgestellt, so Tarantino. "Ich habe mich wirklich darin verloren."

"Eine der besten Leistungen, die ich je in meinem Leben gesehen habe"

Tarantino erklärte dem Bericht zufolge zudem, "Joker: Folie à Deux"-Hauptdarsteller Joaquin Phoenix (50) habe "eine der besten Leistungen erbracht, die ich je in meinem Leben gesehen habe". Der Film sei die Version von "Natural Born Killers" (1994), die er sich "erträumt hätte", so der Regisseur. Tarantinos ursprüngliches Drehbuch für den von Oliver Stone (78) inszenierten Film wurde in den 1990er Jahren drastisch umgeschrieben.