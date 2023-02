Raquel Welch ist tot: Hollywood-Star mit 82 verstorben

Ein Fell-Bikini machte sie zum Sexsymbol

Mitte der 1960er Jahre erlangte Welch durch ihre Auftritte in den Filmen "Die phantastische Reise" (1966) und "Eine Million Jahre vor unserer Zeit" (1966) weltweite Bekanntheit. In letzterem Werk hatte die Schauspielerin lediglich einige Dialogzeilen, doch ihr ikonischer Fell-Bikini machte sie zum internationalen Sexsymbol. Das Poster-Motiv ging in die Popkultur ein.

Weitere Auftritte in Filmen wie "Myra Breckinridge - Mann oder Frau?" (1970) und "In einem Sattel mit dem Tod" (1971) folgten. Im Jahr 1974 wurde Welch mit einem Golden Globe für ihre Performance in Richard Lesters (91) "Die drei Musketiere" (1973) ausgezeichnet.