Posthume Ehrung: "Goodfellas"-Star Ray Liotta für Emmy nominiert

Plötzlicher Tod bei Dreharbeiten

Nachdem er ohne Ankündigung nicht am Film-Set erschienen war, wurde er von besorgten Crew-Mitgliedern schließlich tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Die spätere Obduktion ergab, dass der für seine Darstellung des Mafiosi Henry Hill in Martin Scorseses (80) Filmklassiker "Goodfellas" berühmte Schauspieler an einem Lungenödem litt und einem akutem Herzstillstand erlag.