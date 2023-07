Die Nominierten in der Kategorie "Drama"

"Succession" ist als "Beste Drama-Serie" des Jahres nominiert. Zudem können sich Brian Cox (77), Jeremy Strong (44) und Kieran Culkin (40) über eine Nominierung in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie" freuen. Sarah Snook (35) komplettiert als Nominierte in der Sparte "Bester Hauptdarstellerin in einer Drama-Serie" den Erfolg für den Kritikerliebling aus dem Hause HBO.

Neben "Succession" können sich auch noch drei weitere HBO-Produktionen über Nominierungen in der Königs-Kategorie "Beste Drama-Serie" freuen. Dies sind "The White Lotus", "House of the Dragon" und die Videospiel-Adaption "The Last of Us". Auch die beiden Stars von letzterer Show - Pedro Pascal (48) und Bella Ramsey (19) - sind jeweils als Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin in den männlichen und weiblichen Drama-Kategorien nominiert.

Die Netflix-Serien "The Crown", "Better Call Saul" und die "Star Wars"-Serie "Andor" komplettieren das Feld der Nominierten in der Kategorie "Beste Drama-Serie". "Better Call Saul"-Star Bob Odenkirk (60) ist ebenfalls als "Bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie" nominiert.