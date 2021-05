Das macht Alex McCord heute

Alex MaCord war in den den ersten vier Staffeln zu sehen. Sie und ihr Ehemann Simon verließen die USA kurz nach ihrer Karriere im Reality-TV und wanderten nach Australien aus – genauer gesagt nach Byron Bay. Der Produzent der Show, Andy Cohen, twitterte im März 2017, dass Alex inzwischen einer neuen Profession nachgehe: "Herzlichen Glückwunsch Alex, die offiziell Psychologin ist", hieß es in dem Tweet. Auch in ihrem Instagram-Profil verweist Alex auf ihren neuen Beruf. Sie postet regelmäßig Fotos ihrer beiden Söhne, die inzwischen schon Teenager sind.

Bei "Watch What Happens Live" hat der "RHONY"-Star zugegeben, die aktuellen Staffeln nicht mehr zu schauen. Alex McCord hat sich also ganz von ihrem Leben als "Real Housewife" verabschiedet.