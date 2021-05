"Rebel": Katey Sagal wird in Serie zu Erin Brockovich

Rebellin statt Anwältin

Und wieder macht es gehörig Spaß, Sagal dabei zuzusehen. Nein, Rebel alias Erin Brockovich ist keine Anwältin. Dafür geht die Verbraucherschützerin mit einer Kraft ans Werk, die begeistert: "Ich zwinge CEOs in die Knie!" Spätestens bei diesem Spruch muss man an Julia Roberts denken, die vor 21 Jahren ebenfalls in die Rolle der "Erin Brockovich" schlüpfte - im gleichnamigen Film von Steven Soderbergh. Brockovich gibt es wirklich. Die Amerikanerin war einst als Anwaltsgehilfin an der Aufdeckung eines Umweltskandals beteiligt.

"Rebel" zeigt sich massenkompatibler, stromlinienförmiger, schneller als das oscarprämierte Vorbild von 2000. Die 67 Jahre alte Sagal aber - und das ist das Schöne - spielt, als wäre sie eine ältere Schwester der damals gerade mal etwas über 30-jährigen Roberts. Der freilich in Soderberghs Kultwerk auch mal die Zeit eingeräumt wurde, rauchend an einer Straßenecke zu stehen.

"Rebel" ist derzeit auf Disney+ zu sehen.