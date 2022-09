Reese Witherspoon: "Dieser Film hat mein Leben verändert"

Der Liebesfilm wurde zum Kassenschlager

"Sweet Home Alabama" kam in den USA im September 2002 in die Kinos. Dort hat der Film an seinem Eröffnungswochenende mehr als 35 Millionen US-Dollar eingespielt und erreichte während seiner Laufzeit in den Kinos über 130 Millionen Dollar. In Deutschland war es erst im Dezember soweit. An den weltweiten Kinokassen spielte die Komödie weitere 53 Millionen Dollar ein. Das Budget lag bei 30 Millionen Dollar. Der Film wurde nach dem gleichnamigen Song der Band Lynyrd Skynyrd benannt.