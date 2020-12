Julia Roberts dreht für Reese Witherspoon eine Serie bei Apple+

Julia Roberts (53, "Erin Brockovich") und Reese Witherspoon (44, "Walk the Line") schließen sich für ein neues TV-Projekt zusammen. Roberts wird in der geplanten Serie "The Last Thing He Told Me" für den Apple-Streamingdienst Apple TV die Hauptrolle übernehmen, wie das Branchenblatt "Hollywood Reporter" soeben berichtete.

Witherspoon ist mit ihrer Firma Hello Sunshine als Produzentin an Bord. "Alle meine Kindheitsträume sind jetzt erfüllt!", freute sich Witherspoon in einem Tweet mit Blick auf die Zusammenarbeit mit Roberts.