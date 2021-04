Page hat "Bridgerton" wohl wegen zu kleiner Rolle verlassen

Eigentlich haben wir uns ja gleich gedacht, dass Regé-Jean Pages Rücktritt von seiner "Bridgerton"-Rolle keineswegs eine von vornherein ausgemachte Sache gewesen sein kann.

Fanbase für Page

Immerhin hat er durch seinen Auftritt als Duke of Hastings in der ersten Staffel eine große Fanbase um sich gesammelt und auch weitere Angebote von vielversprechenden Rollen erhalten, da sein Bekanntheitsgrad rapide gestiegen ist. Erst kürzlich hat Page nun in einem Interview gemeint, es sei von Anfang an klar gewesen, dass er nur in der ersten Staffel als Herzog mitspielen werde, da jede weitere Staffel eine abgeschlossene Liebesgeschichte über ein anderes der "Bridgerton"-Geschwister erzähle, wie das auch in Julia Quinns Buch-Vorlagen der Fall sei.