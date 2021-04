Regé-Jean Page erklärt seinen "Bridgerton"-Ausstieg

Bridgerton-Familie auf Siegeszug

In der zweiten Staffel soll die Geschichte also ohne den Duke weitergehen. Obwohl Daphne sicher noch persönlich in Erscheinung tritt, wird der Herzog wohl nur erwähnt, aber nicht mehr ins Bild kommen. Page sieht das zusammenfassend so: "Es war ein zeitlich begrenzter Job. Ich war dabei, habe meinen Teil beigetragen und nun geht es in der Bridgerton-Familie ohne mich weiter. Damit bin ich sehr zufrieden und ich finde es zugleich aufregend, dass es mit 'Bridgerton' weiter vorangeht, und die Serie ihren Siegeszug um die Welt fortsetzt."