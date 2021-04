Darum durfte Regé-Jean Page in "Krypton" nicht Supermans Opa spielen

Gegen-Stimme

Andererseits gibt es auch eine ziemlich überzeugende Gegen-Stimme, die Johns in besserem Licht erscheinen lässt. In einem von "THR" zitierten Mail meldete sich Johns Pressesprecher nämlich auch hierüber zu Wort und wies darauf hin, dass "Geoff LGTBQ-Charaktere stets befürwortet hat, wie zum Beispiel Batwoman, die 2006 in einer vom ihm mitverfassten Comic-Reihe als LGBTQ neu eingeführt wurde."

Weiters solle Johns mit Warner über eine Fernseh-Serie verhandelt haben, die erstmals einen LGBTQ-Superhelden in den Mittelpunkt stellen wollte.

Es sei zudem unangebracht, Johns Rassismus zu unterstellen, wie auch sein Privatleben beweise: Er sei zehn Jahre lang in erster Ehe mit einer Schwarzen verheiratet gewesen und seine zweite Frau habe asiatische Wurzeln.

Wie dem auch sei – jedenfalls ist es schade, dass für Regé-Jean Page diese besondere Rollen-Wahl nicht geklappt hat. Zumindest fand er zur selben Zeit, in der "Krypton" gelaufen ist, bei der ebenfalls 20-teiligen Gerichts-Serie "For the People" einen Job.