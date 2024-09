Vor dem Boxwettkampf von TV-Star Stefan Raab (57) und Ex-Profiboxerin Regina Halmich (47) am 14. September rätseln viele Fans, in welchem körperlichen Zustand sich der einstige "TV Total"-Moderator befindet. In seinen Teaser-Clips zeigte er sich bislang immer im Fatsuit. Seine Gegnerin glaubt jedoch, dass er sich fitter denn je präsentieren wird. Das prophezeit sie auch nach dessen jüngstem Video vom 9. September, in dem er bei Schönheitsdoc Dr. Lamborghini alias Michael Bully Herbig (56) landet.

Frauen-Power für Regina Halmich

Während Stefan Raab für seine Teaser-Videos bereits einige Kollegen eingespannt hat, erhält nun auch Regina Halmich prominente Unterstützung. Comedystar Ilka Bessin (52) postete ein Video auf ihrer Instagramseite, in dem sie einen schnellen Sieg für die zigfache Box-Weltmeisterin ankündigt. Darin sagt sie: "Gut, wird nur zwei Minuten dauern. Sorry Stefan." Auch Sängerin Doro Pesch (60), eine langjährige Freundin von Halmich, geht davon aus, dass sich die Blondine im Ring gegen Raab erneut durchsetzen wird: "Regina hat einfach die bessere Technik und größere Erfahrung. Und ich weiß, dass sie jeden Tag hart trainiert", sagte sie gegenüber "Bild". Pesch steuert wie in den ersten zwei Kämpfen 2001 und 2007 eine eigens komponierte Einmarsch-Hymne "Justice For The Queen" (Gerechtigkeit für die Königin) für Halmich bei.

In einem Interview mit dem "Stern" gab sich die ehemalige Profiboxerin vor wenigen Tagen hingegen nicht ganz so siegessicher: "Selbst wenn er ein, zwei Jahre trainiert haben sollte, kann er nicht meine 25 Jahre Erfahrung aufholen. Aber in einem Schaukampf kann alles passieren." Sie hoffe vor allem, dass beide verletzungsfrei aus dem Ring herausgehen werden.