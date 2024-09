Michael "Bully" Herbig mit künstlicher Kauleiste

"Noch 5 Tage..." heißt es zu dem Video, das Raab am Montagvormittag (9. September) auf seiner Instagramseite veröffentlichte. Es schließt an einen Clip vor drei Tagen an, in dem Raab im Fatsuit von Pamela Reif trainiert wurde. "Zaubern kann ich leider auch nicht. Auf die Schnelle hilft uns glaube ich nur noch der Doktor...", sagte die Fitnessexpertin darin zu Raab. Als dieser entgeistert nachfragte, wen sie damit meine, bestätigte Reif nur mit Nachdruck: "DER Doktor!" Danach rätselten Fans, ob Dschungelcamp-Star Dr. Bob (74) oder auch Box-Legende Vitali Klitschko (53) gemeint sein könnten.

Nun gab es die Auflösung, mit der keiner gerechnet hatte. In dem neuen Clip stampft Raab hinter Reif her, die die Schönheitsklinik von "Dr. Lamborghini" ansteuert. "Warte, ich kann nicht mehr laufen", jammert Raab, der immer noch einen Fatsuit trägt und damit die Spekulationen um seinen Fitnesszustand weiter anheizt. "Komm jetzt", ermahnt ihn Reif, die ihn schließlich im Rollstuhl zum Arzt fährt. Der entpuppt sich als Michael "Bully" Herbig mit künstlichen weißen Zähnen. Herbig fragt mit Blick auf den Mann im Rollstuhl: "Was ist das denn?" - und Reif entgegnet: "Das ist Stefan Raab." Darauf entfährt es Herbig alias Dr. Lamborghini: "Ach du scheiße...", womit das Video endet.