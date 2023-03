Richard Gere trauert: Vater Homer mit 100 Jahren verstorben

Der Vater Geres sei demnach nicht nur in seinem Beruf erfolgreich gewesen, bis er mit 65 Jahren in Rente gegangen sei. So sei er in der Gemeinde auch als "begabter Unternehmer" bekannt gewesen und unter anderem für seine Arbeit als ehrenamtlicher Helfer für eine in North Syracuse ansässige "Essen auf Rädern"-Organisation ausgezeichnet worden. An der Seite seines Sohnes sei Homer Gere unter anderem auch in national ausgestrahlten Werbespots für die gemeinnützige Organisation aufgetreten. Er habe zudem unter anderem im Alter von über 80 Jahren noch selbst Mahlzeiten ausgefahren.