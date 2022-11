Wer war Robert Downey Sr.?

Robert Downey Sr. wurde 1936 in New York City geboren und machte sich als Drehbuchautor und Regisseur von Low-Budget-Produktionen einen Namen. Sein größter Filmerfolg wurde die Satire "Putney Swope" aus dem Jahr 1969.

Auch für TV-Serien arbeitete der Regisseur und inszenierte etwa Episoden für "The Twilight Zone". Als Schauspieler war er nur in wenigen Produktionen zu sehen und trat beispielsweise einmal in der Krimi-Serie "Matlock" auf.

Downey Sr. war für seinen beißenden Humor bekannt, von dem er in der Doku garantiert etliche Kostproben zum Besten gibt. Im Juli 2021 verstarb er an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung.