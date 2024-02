Von der Stand-up-Comedy zu Film- und Serienrollen

In den vergangenen Jahren machte Lewis vor allem durch seine Auftritte in der mit zwei Emmy-Awards ausgezeichneten HBO-Serie "Curb Your Enthusiasm" auf sich aufmerksam. In der von "Seinfeld"-Co-Serienschöpfer Larry David (76) erdachten Show spielte er eine fiktionalisierte Version seiner selbst - und ist auch in der derzeit laufenden finalen zwölften Staffel der Comedy-Serie zu sehen.

Lewis war bekannt für seinen bissigen, selbstironischen und schwarzen Humor. Nach seinen Anfängen in der Stand-up-Szene der 1970er und 80er Jahre trat er zunehmend im US-Fernsehen und in Hollywoodfilmen auf. So war er zwischen 1988 und 1997 in drei Comedy-Specials auf dem Premium-Kabelsender HBO zu sehen, spielte in Mel Brooks' (97) Filmparodie "Robin Hood - Helden in Strumpfhosen" und in dem düsteren Alkoholiker-Drama "Leaving Las Vegas" mit.