Riley Keough präsentiert in Cannes Regie-Debüt

Die diesjährigen Filmfestspiele von Cannes, die am 17. Mai gestartet sind und noch bis zum 28. Mai andauern werden, sind in doppelter Hinsicht etwas ganz Besonderes für Schauspielerin und Regisseurin Riley Keough (32). Am Samstag (22. Mai) feierte dort ihr Regiedebüt, das Drama "War Pony" über zwei junge indigene Männer, die im US-Reservat Pine Ridge (South Dakota) aufwachsen, Weltpremiere. Und in nur drei Tagen steht an der Côte d'Azur das nächste Highlight für die 32-Jährige an.