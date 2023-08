Rita Ora: Kinderwunsch mit Taika Waititi

Sängerin Rita Ora (32) wünscht sich, gemeinsam mit Ehemann Taika Waititi (48) eine Familie zu gründen. Das soll sie laut "Daily Mail" in einer kommenden Folge von "Running Wild With Bear Grylls" ausgeplauert haben. In der Show sagte sie demnach: "Ich möchte natürlich gerne Kinder haben, wenn die Zeit reif ist. Die Daumen sind gedrückt."