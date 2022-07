"Thor 5": Wie steht es um ein Sequel mit Chris Hemsworth?

Wer aus dem Cast wäre bei "Thor 5" dabei?

Bisher hat sich lediglich Chris Hemsworth zu einer möglichen Fortsetzung geäußert. In einem Interview mit "Total Film" meinte er, dass er nur dann erneut in die Rolle schlüpfen würde, wenn die Geschichte etwas Neues bietet.

"Ich liebe es, die Rolle zu spielen, das tue ich wirklich. Es kommt immer darauf an: 'Ist dieses Drehbuch anders als das letzte? Wiederholen wir etwas?' Und wenn es zu vertraut wird...", beginnt er. "Ich würde gerne aussteigen, bevor man mir sagt, ich soll aussteigen", so Hemsworth abschließend.

Taika Waititi, Tessa Thompson & Co. haben noch nicht mitgeteilt, wie sie zu einem weiteren Teil stehen würden. Auch dass Natalie Portman in "Thor 5" wieder mitspielt, ist nicht völlig ausgeschlossen. Schließlich wurde sie in Valhalla aufgenommen. Wäre es nicht cool, wenn wir ein paar Szenen aus Valhalla zu Gesicht bekommen würden?