"Riverdale"-Star Cole Sprouse warnt Insta-Fans vor Fake-Mails

Er berichtet, dass ein Betrüger mit einer falschen Mail-Adresse versuche, die EmpfängerInnen zu Shootings zu überreden. Anschließend teilte er zwei Mail-Screenshots, die zeigen, was in den Fake-Anfragen zu lesen ist. “Ich liebe deine Glam-Make-up-Looks. Darum schreibe ich dir, um dir einen Glam-Shoot mit mir anzubieten”, lautet der Text in einer der Mails.

“Benutzt euren Kopf, seid vorsichtig. Ich kontaktiere niemanden per Mail, also wenn ihr eine bekommt, dann löscht sie”, schreibt Sprouse abschließend.