Diese 12 skurrilen "Riverdale"-Momente machen einfach keinen Sinn

5. Der Gargoyle-König

Das Spiel "Griffins und Gargoyles" terrorisiert die Teenager in Riverdale in der dritten Staffel. Schlussendlich wird der Gargoyle-König als Bettys falscher Halbbruder Chic (Hart Denton) entlarvt und mit dem Black Hood und Hiram Lodge in Verbindung gebracht. So richtig verstanden hat das Ganze vermutlich niemand. Das Beste an dem Plot war die ikonische Folge, in denen man die Eltern von Betty, Jug, Archie und Co. in der Vergangenheit mit dem Spiel sah und erklärt wurde, wie es Jahrzehnte später wieder so aktuell werden konnte.