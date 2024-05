Gewinner widmet seinen Preis den Sexarbeiterinnen

"Anora" ist Bakers dritter Film, der in Cannes Premiere feiert, nach "The Florida Project" und "Red Rocket". Der 53-Jährige nahm den Preis von seinem Kollegen Francis Ford Coppola (85) entgegen, der zweimal die Goldene Palme gewann und in diesem Jahr für "Megalopolis" leer ausging. Coppola überreichte auch seinem Freund und legendären Kollegen George Lucas (80), den er als seinen "kleinen Bruder" bezeichnete, eine Ehrenpalme für sein Lebenswerk.

Baker widmete seinen Preis "allen Sexarbeiterinnen, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft" und betonte, wie wichtig es sei, "Filme zu machen, die für die Kinovorführung bestimmt sind". Er erklärte in seiner Dankesrede: "Sich mit anderen im Kino einen Film anzuschauen, ist eine großartige Gemeinschaftserfahrung. Wir teilen Lachen, Trauer, Wut, Angst und erleben hoffentlich eine Katharsis mit unseren Freunden und Fremden. Deshalb sage ich, die Zukunft des Kinos ist dort, wo es begann: im Kino."

Die indische Filmemacherin Payal Kapadia (38) nahm den Grand Prix - die zweithöchste Auszeichnung des Festivals - für "All We Imagine as Light" entgegen. Es ist der erste indische Film seit 30 Jahren, der für den Wettbewerb ausgewählt wurde. Er konzentriert sich auf die Beziehungen zwischen drei Frauen aus Mumbai unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Gesellschaftsschicht.

Der Preis für das beste Drehbuch ging an die französische Regisseurin Coralie Fargeat (48) für die laut Jurymitglied Eva Green (43) "kühne, wunderschön verrückte" Schönheits-OP-Horrorshow "The Substance", in der Demi Moore (61) eine abgehalfterte Hollywood-Schönheit spielt und Margaret Qualley (29) die jüngere, perfektere Doppelgängerin.