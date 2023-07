Robert De Niro: Trauer um seinen Enkelsohn

Leandro arbeitete ebenfalls als Schauspieler

Leandro stammt US-Medienberichten zufolge aus der Beziehung der 51-jährigen Schauspielerin mit dem Künstler Carlos Mare. Auf Instagram schreibt sie an ihren verstorbenen Sohn weiter: "Du wurdest so sehr geliebt und geschätzt und ich wünschte, die Liebe allein hätte dich retten können. Es tut mir so leid, mein Baby." Am Ende des Posts heißt es: "Ruhe in Frieden und im ewigen Paradies, mein lieber Junge."

"E! News" zufolge arbeitete Leandro wie sein Großvater und seine Mutter als Schauspieler. Am bekanntesten ist wohl sein Auftritt in dem Film "A Star is Born" aus dem Jahr 2018. Darin spielte er den Sohn von George "Noodles" Stone (Dave Chappelle), der mit Jackson Maine (Bradley Cooper) befreundet war.