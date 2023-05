Der US-amerikanische Schauspieler Robert De Niro (79) ist zum siebten Mal Vater geworden. Das deutete der Hollywood-Star zunächst in einem Interview mit "Entertainment Tonight Canada" an. Angesprochen auf seine vermeintlich sechs Kinder, korrigierte De Niro die Interviewerin und erklärte: "Eigentlich sieben. Ich habe gerade ein Baby bekommen." Ein Sprecher des Schauspielers bestätigte daraufhin die Nachricht mehreren Medien, darunter "Page Six".

Weder Geschlecht noch Namen des Babys sind bekannt. Auch wer die Mutter des Kindes ist, gab der Sprecher nicht an. Robert De Niro soll jedoch mit der Kampfsportlehrerin Tiffany Chen liiert sein.