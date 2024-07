Robert Downey Jr.: Rückkehr ins MCU - Iron Man oder neue Rolle?

Er ist wieder mit an Bord: Robert Downey Jr. (59) ist zurück im Marvel Cinematic Universe. Allerdings nicht als ikonischer Iron Man, sondern als kommender Super-Bösewicht. Das gab der Präsident der Marvel Studios, Kevin Feige (51), am Samstag (27. Juli) auf der Comic Con in San Diego bekannt. Dort gab Feige einen Ausblick auf die kommenden Marvel-Jahre und ließ die Katze aus dem Sack: Downey Jr. wird tatsächlich in den beiden kommenden Avengers-Filmen den Schurken Victor von Doom, besser bekannt als Doctor Doom, mimen.

Russo-Brüder führen wieder Regie bei "Avengers 5 + 6" Auch die Filmemacher Anthony (54) und Joe Russo (53) werden zum Marvel Cinematic Universe zurückkehren und bei den kommenden beiden Filmen die Regie übernehmen. Die Brüder inszenierten bereits die Avengers-Folgen "Infinity War" und "Endgame". Auch Downey Jr. selbst war in San Diego vor Ort und enthüllte sein Antlitz unter tosendem Applaus auf der Bühne. Dort sagte er zu seiner neuen Rolle kurz und knapp: "Neue Maske, gleiche Aufgabe." Der erste der beiden kommenden Filme mit Downey Jr. wird den Namen "Avengers: Doomsday" bekommen, die zweite Folge mit dem Ex-Iron-Man-Darsteller hört auf den Namen "Avengers: Secret Wars". An den geplanten Startterminen soll außerdem weiterhin festgehalten werden. Somit wird erwartet, dass "Avengers 5" am 29. April 2026 in die deutschen Kinos kommt, "Avengers 6" folgt dann rund ein Jahr später am 5. Mai 2027.

Robert Downey Jr. spielte von 2008 bis 2019 Tony Stark bzw. Iron Man Robert Downey Jr. schlüpfte zum ersten Mal im Jahr 2008 in seine Paraderolle des Iron Man und begründete dadurch das MCU als Tony Stark mit. Insgesamt war er in zehn Marvel-Filmen zu sehen, ehe er 2019 in "Avengers: Endgame" den viel betrauerten Filmtod starb. 2024 erhielt Robert Downey Jr. aufgrund seiner Rolle in "Oppenheimer" einen Oscar als Bester Nebendarsteller.