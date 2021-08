"Avengers 5": Das sagt Marvel-Boss Feige zu einem Starttermin

Crossovers in Sicht

Wenn man sich die aktuelle Entwicklung ansieht, dürfte sich die Wartezeit jedoch verkürzen, denn anders als in den Phasen 1 und 2 werden nun Charaktere nicht mehr mit eigenen Filmen versehen, sondern erleben meist Crossovers, wie zum Beispiel Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) mit Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) im bevorstehenden "Doctor Strange and the Multiverse of Madness" oder Spider-Man mit Strange in "Spider-Man: No Way Home".

Bereits solche Filme bieten somit eine Art Avengers-Vorgeschmack und die kommenden vier Jahre vergehen sicher durch diese und ähnliche Produktionen wie im Flug.