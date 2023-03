Robert Gallinowski ist tot: "Tatort"-Star mit 53 gestorben

Tatort und SOKO

Der kernige Gallinowski war ein gern gebuchter Schauspieler für diverse Krimi-Reihen. Immer wieder übernahm er Rollen in der beliebten "Tatort"-Reihe, zuletzt etwa 2020 in "Tatort - Das fleißige Lieschen". Auch in den "SOKO"-Formaten tauchte er immer wieder auf, in den zusammenhängenden Serien "Der Dicke" und "Die Kanzlei" hatte er eine wiederkehrende Rolle. Seinen ersten größeren TV-Auftritt legte er 1993 in "Polizeiruf 110 - Tod im Kraftwerk" hin.