Robert Blake ist tot: "Baretta"-Star mit 89 Jahren gestorben

Vom Kinderstar zum TV-Star

Mit der TV-Serie "Die kleinen Strolche" (1939-1944) wurde der in New Jersey als Michael James Vijencio Gubitosi geborene Künstler zum Kinderstar. Nach einer Reihe von Fernsehrollen spielte er 1967 die Hauptrolle in dem Oscar-nominierten Film "Kaltblütig".

Der Film führte zu seiner Durchbruchrolle im Fernsehen in der TV-Serie "Baretta" (1975-1978), in der er den New Yorker Detective Tony Baretta spielte. Die Serie lief vier Staffeln lang und führte 1975 zu seinem ersten Emmy als herausragender Hauptdarsteller in einer Dramaserie. 1977 wurde er erneut für diese Rolle nominiert. Zwei weiter Emmy-Nominierungen folgten 1983 ("Verfolgt bis in den Tod") und 1993 ("Das Jüngste Gericht - John Lists Story").

Seinen letzten Auftritt in einer Fernsehserie hatte er 1985 in "Hell Town", die eine Staffel lang lief.