Robert Morse ist tot: "Mad Men"-Star starb mit 90

Erfolg am Broadway und im TV

Robert Morse wurde 1931 in Newton, Massachusetts, geboren und schauspielerte bereits in der High School. Seine erste Filmrolle bekam er 1956. Mit der Musical-Komödie "Wie man Erfolg hat, ohne sich besonders anzustrengen" erlangte er ab 1961 am Broadway größere Bekanntheit. Für die Rolle des J. Pierrepont Finch, die er 1967 auch im gleichnamigen Film spielte, wurde er mit einem Tony Award ausgezeichnet.