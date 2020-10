Robert Pattinson und Suki Waterhouse sollen über eine Verlobung nachdenken

"Rob und Suki haben definitiv über eine Verlobung gesprochen, sie sind aber nicht in Eile", soll eine anonyme Quelle "E! News" verraten haben. Die beiden seien einander sehr zugetan und Suki setze Robert nicht unter Druck. Allzu früh solle man mit einer Hochzeit also nicht rechnen.

"Sie passen wirklich gut zusammen. Sie haben dieses Jahr gemeinsam Zeit in Großbritannien verbracht und ihre Beziehung ist stärker denn je", heißt es weiter. Pattinson war im September während Dreharbeiten zu "The Batman" positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach seiner Genesung wurde er knutschend mit Suki Waterhouse in London gesichtet.

Auch Robert Pattinsons Familie sei laut der anonymen Quelle sehr angetan von Suki Waterhouse. "Sie finden, die beiden sind ein großartiges Paar und passen viel besser zusammen als seine früheren Beziehungen."