"The Batman": Neuer Blick auf Robert Pattinson im Bat-Kostüm

In der Hauptrolle des "Dark Knight" von Gotham City schlüpft diesmal jedenfalls Robert Pattinson, der vielen vor allem als Teenie-Star aus der "Twilight"-Saga bekannt ist. Aber dieses Image hat Pattinson seitdem mit einer klugen Rollenwahl und sehr unterschiedlichen Filmen wie "Remember Me" (2010), "Cosmopolis" (2012), "Life" (2015), "Good Time" (2017), "High Life" (2018), "Der Leuchtturm" (2019) und zuletzt "Tenet" (2020) und den demnächst erscheinenden Netflix-Film "The Devil All The Time" (2020) längst abgelegt.

Nun sind sowohl Batman-Fans als auch die Fan-Community von Pattinson gespannt auf seine Performance als Bruce Wayne und sein Alter Ego Batman. Das DC FanDome Poster ist ein weiterer Teaser, der diese Vorfreude befeuert: