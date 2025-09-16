Robert Redford ist tot: Hollywood-Legende mit 89 gestorben
Robert Redford (1936-2025) ist tot. Der Schauspieler, Regisseur und Mitbegründer des Sundance Film Festivals starb am frühen Dienstagmorgen, den 16. September 2025, in seinem Haus im US-Bundesstaat Utah. Das berichtet die "New York Times" und bezieht sich dabei auf ein Statement einer Sprecherin. Demnach sei der Hollywoodstar friedlich im Schlaf gestorben. Eine genaue Todesursache wurde nicht genannt. Redford wurde 89 Jahre alt.
Zu hübsch für "Die Reifeprüfung"
Bei "Barfuß im Park" war Robert Redford schon 31 Jahre alt. Seine Schauspielkarriere startete nämlich nicht so problemlos, wie man bei seiner blendenden Optik vielleicht denken könnte. Nach einer klassischen Schauspielausbildung arbeitete er zunächst im Akkord am Theater und im Fernsehen. Seine ersten Kinoausflüge floppten allesamt. Für die Hauptrolle in "Die Reifeprüfung" (1967) war er Regisseur Mike Nichols zu blond und zu blauäugig. An seiner Stelle bekam Dustin Hoffman den Part - und schrieb damit Filmgeschichte.
Nach seinem Durchbruch konnte sich Robert Redford dann aber die Rollen mehr oder weniger völlig frei aussuchen. Und auch als Vehikel für seine Überzeugungen nutzen. Er spielte in "Bill McKay - Der Kandidat" einen idealistischen Politiker, in "Jeremiah Johnson" einen zivilisationsmüden Trapper und in "Die Unbestechlichen" einen der Journalisten, die Richard Nixon zu Fall brachten.
Mehr als nur ein Schauspieler
Redford war nicht nur als charmanter Leinwandstar berühmt, sondern auch als Oscar-prämierter Regisseur, dessen Filme oft dazu beitrugen, dass die USA sich selbst und ihre gesellschaftlichen Herausforderungen besser verstehen konnten. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen "Zwei Banditen", "Der Clou" und "Jenseits von Afrika". Für sein Regiedebüt "Eine ganz normale Familie" erhielt er den Oscar. 2002 wurde er mit dem Ehrenoscar für sein Lebenswerk geehrt.
Abseits der Kamera setzte er sich leidenschaftlich für Umweltschutz ein und förderte die unabhängige Filmbranche durch das von ihm gegründete Sundance Film Festival. Redford war seit 2009 mit der deutschen Malerin Sibylle Szaggars liiert, mit der er seit 1996 liiert war. Aus erster Ehe hatte der Schauspieler vier erwachsene Kinder und insgesamt sieben Enkelkinder.