Zu hübsch für "Die Reifeprüfung"

Bei "Barfuß im Park" war Robert Redford schon 31 Jahre alt. Seine Schauspielkarriere startete nämlich nicht so problemlos, wie man bei seiner blendenden Optik vielleicht denken könnte. Nach einer klassischen Schauspielausbildung arbeitete er zunächst im Akkord am Theater und im Fernsehen. Seine ersten Kinoausflüge floppten allesamt. Für die Hauptrolle in "Die Reifeprüfung" (1967) war er Regisseur Mike Nichols zu blond und zu blauäugig. An seiner Stelle bekam Dustin Hoffman den Part - und schrieb damit Filmgeschichte.