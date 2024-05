Independent-Regisseur Roger Corman (1926-2024) ist tot. Bekannt wurde der Filmemacher und Produzent aus Detroit als der "König der B-Movies", unter anderem feierte er mit Low-Budget-Klassikern wie "Die letzten Sieben" (1955) und "Kleiner Laden voller Schrecken" (1960) Erfolge. Als Produzent förderte er zudem einige der berühmtesten Schauspieler und Regisseure Hollywoods und verhalf ihnen zu ihrem Durchbruch.

Einer Mitteilung seiner Familie zufolge starb Corman am 9. Mai im Alter von 98 Jahren in seinem Haus in Santa Monica, Kalifornien, wie "The Hollywood Reporter" berichtet: "Er war großzügig, offenherzig und freundlich zu allen, die ihn kannten", heißt es demnach in der Erklärung. "Auf die Frage, wie er in Erinnerung bleiben möchte, sagte er: 'Ich war ein Filmemacher, genau das.'"