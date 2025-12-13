Der ursprünglich aus Leipzig stammende Wahlhamburger Rolf Becker (1935-2025) ist verstorben . Das hat Sieghard Wilm, Pastor der Kirche St. Pauli, dem Norddeutschen Rundfunk bestätigt . Der bekannte Schauspieler ist demnach am 12. Dezember in einem Hospiz gestorben. Becker wurde 90 Jahre alt .

Von "In aller Freundschaft" bis zum "Tatort"

Becker war ein vielseitiger Schauspieler sowie Hörspiel- und Synchronsprecher - und wirkte im Laufe der Jahrzehnte an zahlreichen unterschiedlichen Produktionen mit. In Film und Fernsehen machte er sich erstmals in den 1960er-Jahren einen Namen und spielte später etwa unter Volker Schlöndorff (86). Den meisten Zuschauerinnen und Zuschauern dürfte Becker auch als Otto Stein aus unzähligen Folgen der Fernsehserie "In aller Freundschaft" bekannt sein. Daneben war er etwa im "Tatort", bei "Der Alte", im "Polizeiruf 110", im "Großstadtrevier", in "Der Bulle von Tölz" und in vielen anderen bekannten Produktionen zu sehen.

Insbesondere "seine ruhige, sympathische, klare Vehemenz und Freundlichkeit im Spiel" werden dem NDR zufolge in Erinnerung bleiben. Becker hinterlässt fünf Kinder, darunter die ebenfalls aus dem Schauspiel bekannten Ben Becker (60) und Meret Becker (56). Diese mussten sich in diesem Jahr bereits von ihrer Mutter, der Schauspielerin Monika Hansen (1942-2025), verabschieden. "Die schönste Frau der Welt ist gegangen, sie ist frei, so wie sie es immer war", teilte Meret Becker Anfang Juli auf Instagram mit. Hansen und Rolf Becker waren bis 1971 verheiratet, aus dieser Ehe stammen ihre Kinder Ben und Meret.