Neue Vergewaltigungsvorwürfe gegen Regisseur Polanski in den USA

Der französisch-polnische Regisseur Roman Polanski (90) wird erneut mit Vorwürfen der Vergewaltigung von Minderjährigen konfrontiert. In Kalifornien hat eine Frau eine Zivilklage gegen den Star eingereicht. Polanski habe die damals Minderjährige 1973 in seinem Haus in Los Angeles unter Alkohol gesetzt und vergewaltigt, sagte die Anwältin der Klägerin, Gloria Allred, am Dienstag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz. Polanski ließ die Vorwürfe durch seine Anwälte zurückweisen.