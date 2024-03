Gérard Depardieu werden mehr als ein Dutzend sexuelle Übergriffe vorgeworfen

In den vergangenen Monaten hat in Frankreich allerdings vor allem Depardieu Negativ-Schlagzeilen gemacht. Gegen ihn wird wegen Vergewaltigung oder sexueller Übergriffe in mehreren Fällen ermittelt, ein weiteres Verfahren wurde wegen Verjährung eingestellt. Zudem erregte ein Dokumentarfilm Aufsehen, in dem er zahlreiche sexistische und vulgäre Bemerkungen macht.

Die Schauspielerin Judith Godrèche, die in Frankreich zu einer der wichtigsten Vertreterinnen der MeToo-Bewegung zählt, forderte kürzlich eine Untersuchungskommission zu sexueller Gewalt in der Filmbranche. Die Kinowelt in ihrem Land sei wie "eine Familie, wo sich niemand traut, jemanden anzuzeigen". "Wir müssen aufhören, so zu tun, als wüssten wir nichts", sagte sie bei einer Anhörung im Senat.