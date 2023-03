ROMY 2023: Etienne Halsdorf ist nominiert als "Entdeckung männlich"

Etienne Halsdorf

Mit viel Feingefühl und großer Präsenz spielt Etienne Halsdorf in der Fernsehserie „Tage, die es nicht gab“ einen jungen Mann, der seinen Weg sucht und dabei überall aneckt. Und zwar mit so viel Herz, dass der Zuschauer, trotz seiner Taten, auf seiner Seite ist. In Spanien geboren und in Luxemburg aufgewachsen, verfügt Halsdorf über eine bunte Vielseitigkeit, die sich auch in den Sprachen, die er perfekt beherrscht, widerspiegelt. Man kann erahnen, was noch in ihm steckt.