ROMY 2023: Jeff Wilbusch ist nominiert als "Entdeckung männlich"

Jeff Wilbusch

Ganz egal in welcher Sprache und in welchem Land... Egal ob auf Deutsch, Englisch, ob in Österreich, Deutschland oder in den USA – Jeff Wilbusch verkörpert jede Rolle absolut authentisch und so echt, als würde er sie tatsächlich leben. So auch im Kinofilm „Schächten“ von Thomas Roth oder in der Netflix-Serie „The Calling“. Jeff Wilbusch schafft es, dass das Publikum ihm komplett folgt und mit seiner ganzen Aufmerksamkeit bei ihm ist.