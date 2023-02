ROMY 2023: Jakob Mader ist nominiert als "Entdeckung männlich"

Jakob Mader

Der junge Österreicher verkörpert in seinem ersten Kinofilm "Märzengrund" seine erste Hauptrolle: einen Mann, der sich am wohlsten fühlt, wenn er allein ganz oben am Berg lebt. Eine Flucht ins Alleinsein, ins Bei-sich-sein. Und das zeigt uns Jakob Mader so natürlich, so echt und so frei. Großes Kompliment für diese Arbeit und den Mut, sich so zu öffnen.